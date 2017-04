AP Monchi begint in Italië aan een nieuw avontuur. Monchi begint in Italië aan een nieuw avontuur.

Monchi, de voormalige sportdirecteur van FC Sevilla, is geland in Rome. De Spanjaard zal een contract tekenen bij AS Roma, de club van Rode Duivels Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen. Monchi bracht bij Sevilla jarenlang prijzen en geld binnen door zijn succesvol transferbeleid.