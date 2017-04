Juventus plukt toptalent Betancur weg bij Boca Juniors

Betancur debuteerde in 2015 voor Boca Juniors. In twee seizoenen groeide de centrale middenvelder uit tot een sterkhouder. Dat wekte de aandacht van de Europese grootmachten. Onder meer Real Madrid hield zijn ontwikkeling in de gaten.

Maar het is Juventus dat zijn slag slaat. Betancur legde eerder deze maand zijn medische testen al af in Turijn. Juventus betaalt net iets minder dan tien miljoen.

Dat bedrag kan oplopen als de speler een aantal doelstelling haalt. Bij een eventuele doorverkoop heeft Boca Juniors ook recht op de helft van het transferbedrag.