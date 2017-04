AC Milan officieel in Chinese handen, einde tijdperk-Berlusconi

Sindsdien was de verkoop al meerdere keren uitgesteld, ondanks een voorschot van zo'n 200 miljoen euro. Nu is de overname volledig in kannen en kruiken en komt de Italiaanse topclub in Chinese handen.

Milan, momenteel 6e in de Serie A, was meer dan 30 jaar in de handen van de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi (foto). Li Yonghong, de nummer één van Rossoneri Sport Investment Lux, wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe voorzitter van AC Milan.