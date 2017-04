Nainggolan reageert met kwinkslag op berichtgeving rond alcoholtest

Het Nieuwsblad en De Standaard schrijven vandaag dat Nainggolan in de nacht na de interland België-Griekenland door de politie van de weg zou zijn geplukt en daarna een positieve alcoholtest aflegde. Hij zou daarbij zijn rijbewijs hebben moeten inleveren en een boete hebben gekregen van 1.200 euro.

Gevraagd naar een reactie citeren de kranten Nainggolan: "Er klopt weinig of niets van. Niet ik, maar een vriend van mij is tegengehouden. Ik zat er gewoon naast en heb niet moeten blazen. Het is allemaal bullshit."

Die boodschap lijkt Nainggolan te onderstrepen met een foto op Instagram. Daarop heeft hij zijn (Italiaans) rijbewijs in zijn mond.