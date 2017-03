Napoli ontvangt zondag Juventus en Gonzalo Higuain: "Hij is en blijft een verrader"

Ook vele andere trouwe supporters zijn hun topschutter van vorig seizoen nog niet vergeten. "Hij zei dat hij verliefd was op Napels, maar hij is vertrokken voor het geld. Hij is en blijft een verrader", vertelt Bruno Alcidi, de baas van Bar Nilo in het centrum van Napels.

Voor Salvatore Romano, ook trouwe fan van Napoli, is Higuain niets meer waard. "Het is een grote voetballer, maar voor ons betekent hij niets meer. Kijk naar Maradona, die heeft zijn hart gegeven aan Napels. Ondanks Gonzalo's 36 doelpunten is hij een nul in onze geschiedenis."