Fiorentina wil in 2021 in een nieuwe tempel voetballen

Naast een stadion zijn ook plannen opgenomen voor een winkelcentrum, een hotel en openbaar vervoer. Met het hele project is een bedrag gemoeid van 420 miljoen euro.

"Dit is een historisch moment, een soort Purperen Renaissance (naar de kleur van de voetbalclub, red). We presenteren een belangrijk project voor Firenze en heel Italië", zegt Fiorentina-eigenaar Andrea Della Valle.

Het complex moet in het noordwesten van de stad verrijzen. "Het zal geen stadion in een woestijn worden. We zullen het hele gebied rond het voetbal ontwikkelen. In totaal zal dit een project zijn van honderden miljoenen euro's."

De eerste steen van het stadion moet in 2019 gelegd worden. Geschat wordt dat de werkzaamheden twee jaar later afgerond zijn en dat Fiorentina in 2021 zijn intrek kan nemen in de nieuwe accomodatie.