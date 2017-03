Napoli eert Maradona met reusachtige muurschildering en ereburgerschap

Napoli was jarenlang een meeloper in Italië, tot Diego Maradona er in 1984 neerstreek. Onder zijn bezieling werd Napoli twee keer kampioen, in 1987 en 1990.

De eerste titel, de eerste ook uit de clubgeschiedenis, wordt dit jaar uitgebreid gevierd. Vooral Diego Maradona wordt in de bloemetjes gezet. De gemeenteraad van Napels besliste om Maradona ereburger te maken "uit dankbaarheid voor zijn sportieve diensten voor zijn geliefde Napels".

Sinds kort siert er trouwens ook een letterlijk huizenhoge muurschildering in de binnenstad. Kunstenaar Jorit Agoch schilderde het bebaarde gezicht van Maradona op een appartementsgebouw. Tegenover dit fresco komt ook nog een schildering van een jongetje om de band tussen de generaties te benadrukken.