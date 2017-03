Koulibaly (ex-Genk): "We geloven dat we Real Madrid kunnen verslaan"

Koulibaly speelde twee seizoenen bij Racing Genk. Daar was hij een vaste waarde. De centrale verdediger geloofde het eerst niet toen Rafael Benitez vroeg als hij naar Napoli wilde komen. Niet heel verwonderlijk, want Koulibaly speelde vijf jaar eerder nog in de Franse vijfde klasse.

"Het was aanpassen toen ik in Italië toekwam. Alles gaat hier veel sneller dan in België en het spel is intensiever", aldus Koulibaly.