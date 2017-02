Roma-coach Spalletti: "Verleng het contract van Totti, anders ben ik ook weg"

Francesco Totti kwam dit seizoen in de Serie A nog maar 280 minuten in actie. Daarin scoorde hij twee keer en deelde hij drie assists uit, waarvan eentje gisteravond nog aan Radja Nainggolan. Weinig speeltijd dus, maar toch wil coach Luciano Spalletti dat Totti ook volgend jaar nog te bewonderen is in het shirt van AS Roma.