Achtste kruisbandblessure bij Roma: Florenzi is weer het slachtoffer

Florenzi liep bij een simpele beweging exact dezelfde blessure op als enkele maanden geleden. De 25-jarige polyvalente speler ging vandaag al onder het mes om de kruisband te herstellen en kan daarna opnieuw aan een lange revalidatie beginnen.

Opvallend detail: het is al de achtste keer in de laatste drie jaar dat een speler van Roma de voorste kruisband van zijn knie scheurt. De miserie begon met Kevin Strootman, die in maart 2014 een kruisbandblessure opliep en daardoor het WK miste. De Nederlander had in totaal drie operaties nodig aan zijn gehavende knie en is pas sinds dit seizoen weer enigszins op niveau.

Ook verdedigers Antonio Rüdiger en Mario Rui scheurden vorige zomer hun voorste kruisband. Rüdiger, die de blessure opliep op trainingskamp met Duitsland (foto), is al een tijdje opnieuw fit. Rui klopt op de deur. Ook beloftespelers Capradossi, Ponce en Nura lagen de voorbije twee jaar in de lappenmand met een kruisbandblessure.