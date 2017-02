Praet: "Bij Sampdoria heb ik begrepen hoe complex voetbal is"

Praet voelt zich in zijn sas bij Sampdoria. Praet voelt zich in zijn sas bij Sampdoria.

Na een moeilijke aanpassingsperiode komt Dennis Praet (22) stilaan boven water bij Sampdoria. De ex-Gouden Schoen heeft de jongste weken een basisplaats afgedwongen bij de nummer 10 in de Serie A. "Ik had hier meteen begrepen dat ik nog veel verbeteringsmarge had", zegt Praet in La Gazzetta dello Sport.