Roma-fans nemen Nainggolan op: "Ik heb een hekel aan Juventus"

Nainggolan valt de club uit Turijn aan in niet mis te verstane bewoordingen: "Ik ben tegen Juventus sinds mijn geboorte. Al sinds ik bij Cagliari zat, heb ik een grondige hekel aan Juventus. Ik zou mijn ballen gegeven hebben om hen te verslaan."

"Ik heb met Cagliari nooit in het Juventus Stadium verloren, alleen in Trieste op neutraal terrein toen ze de scudetto pakten. Ik heb een hekel aan Juve omdat ze altijd winnen met een penalty of na een bestraffing."

"Ik ben naar Roma gekomen om te kunnen winnen tegen Juventus. En als we de titel niet kunnen veroveren, veroveren we de beker." In de halve finale moet Roma voorbij Lazio, Juventus treft Napoli.

De fans vinden de ambitieuze uitspraken van hun favoriete Belg geweldig: "Je kan een mythe worden zoals Totti." Het antwoord van Nainggolan is gevat: "Het laat me koud om zoals Totti te worden." Waarna hij een sigaret opsteekt en wegrijdt. Wordt ongetwijfeld vervolgd...