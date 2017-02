Hernanes wordt ploegmaat van Lavezzi en Gervinho in China

Hernanes is sinds 2010 actief in Italië, eerst bij Lazio (waarmee hij de beker won), daarna voor Inter en tot voor kort voor Juventus (1 titel en 1 beker).

Dit seizoen kwam de 31-jarige middenvelder nog 10 keer in actie voor Juventus, maar toch was Juve bereid om Hernanes te laten vertrekken naar Hebei China Fortune. Acht miljoen was genoeg om de zaak te beklinken.

Bij Hebei wordt de 23-voudige Braziliaanse international ploegmaat van onder meer Ezequiel Lavezzi, Gervinho en Stéphane Mbia. Manuel Pellegrini is er coach.