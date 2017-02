"Napoli moet zich haasten, want anders zou Mertens kunnen vertrekken"

Hoe is, tot slot, de band tussen Mertens en de Italiaanse journalisten? "Met de spelers van Napoli is er geen persoonlijke band", verrast Malfitano. "De communicatie van Napoli is zeer slecht."

"Mertens speelt nu al enkele jaren bij Napoli: ik ken hem niet, hij kent mij niet. Maar ik ken niemand persoonlijk."

"Als ik pakweg Reina of Hamsik tegen het lijf zou lopen, dan zouden we elkaar niet groeten. Het was vroeger anders, maar met De Laurentiis als voorzitter is alles veranderd."