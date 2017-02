Fans steken auto's van voorzitter in brand na nederlaag tegen Lukaku

Enkele Pescara-fans konden het niet langer meer verkroppen. "Ik ben gechoqueerd dat ze mijn auto's in brand gestoken hebben", reageerde Daniele Sebastiani, voorzitter van Pescara. "Op het einde van het seizoen leg ik mijn functie neer."

Pescara spreekt op de clubwebsite over een "schandelijke daad van vandalisme" en hoopt dat de verantwoordelijken snel worden gevat. "We tolereren geen intimidatie en geweld", zegt de club, die met geen woord rept over een mogelijk vertrek van Sebastiani.