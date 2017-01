Nainggolan staat tweede jaar op rij in Italiaanse Ploeg van het Jaar

Het is al het tweede jaar op een rij dat Nainggolan figureert in de beste Ploeg van het Jaar. Het is een hele eer en sterke prestatie van Nainggolan, want de type-ploeg kleurt vooral zwart-wit, de kleuren van grootmacht Juventus.

De landskampioen en competitieleider levert met doelman Gianluigi Buffon, verdedigers Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini, middenvelder Miralem Pjanic en Paul Pogba (nu bij Manchester United), en aanvallers Paulo Dybala en Gonzalo Higuain acht spelers af in de Ploeg van het Jaar.

Napoli is met twee spelers van zijn huidige selectie vertegenwoordigd: Kalidou Koulibaly, ex-Genk, en Marek Hamsik.