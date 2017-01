Senna Miangue maakte in augustus vorig jaar zijn debuut in het shirt van Inter Milaan. De linkerflankverdediger voetbalde in de jeugdreeksen bij Beerschot, maar verhuisde in 2013 naar Italië.

Onder Frank de Boer mocht Miangue vijf keer opdraven in het shirt van Inter, maar na het ontslag van de Nederlandse coach paste onze landgenoot niet echt meer in de plannen van zijn opvolger Stefano Pioli.

Miangue voetbalt daarom tot het einde van het seizoen bij Cagliari, de nummer 11 in de Serie A.