Mertens: "Hoop dat ik in het centrum van de aanval kan blijven staan"

Alle teams in de Serie A staan al enkele jaren in de schaduw van het ongenaakbare Juventus. "Maar ook wij hebben een winnaarsmentaliteit. Ik hou ook van de filosofie van coach Sarri. We willen altijd aanvallen en iedereen kent altijd zijn taken", vertelt Dries Mertens.

"Zelf hoop ik dat ik in het centrum van de aanval kan blijven staan, maar ik vind het ook niet erg om op links te spelen. Het is de coach die beslist, niet ik."

In de achtste finales van de Champions League neemt Napoli het volgende maand op tegen titelverdediger Real Madrid. Mertens lijkt nog niet wakker te liggen van die uitdaging. "Napoli is ook een grote ploeg aan het worden. We zijn niet bang voor Cristiano Ronaldo", klinkt het.