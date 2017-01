Vermaelen staat nog maar eens aan de zijlijn met blessure

Een kuitblessure is het nieuwste hoofdstuk in zijn lange blessureverhaal. Hoe lang Vermaelen onbeschikbaar zal zijn, is nog niet geweten. De verdediger was tussen begin september en eind november al bijna drie maanden onbeschikbaar door een pubalgieblessure.

Veel plezier heeft AS Roma, dat de Rode Duivel huurt van Barcelona, dus nog niet gehad aan Vermaelen. Hij kwam in alle competities samen nog maar zes keer in actie.