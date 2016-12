AC Milan slaat Juventus knock-out in Supercoppa na strafschoppen

Buffon balde na een dik kwartier spelen zijn vuist, toen hij zag hoe Chiellini een hoekschop van Pjanic tegen de touwen tikte. Maar 20 minuten later maakte verliezend bekerfinalist Milan gelijk: Bonaventura klopte Buffon met een stevige kopstoot.

Ex-Club-speler Carlos Bacca (Milan) kreeg zowel in de reguliere speeltijd als in de eerste verlenging de kans om de wedstrijd in zijn plooi te leggen. Maar Buffon stond telkens pal bij de pogingen van de Colombiaan.

Na 120 minuten moesten strafschoppen beslissen over winst en verlies. Buffon bracht meteen redding bij de eerste penalty van Milan, Lapadula was de misser met dienst.

Maar Juve-spelers Mandzukic en Dybala volgden het voorbeeld van Lapadula. Bij 3-3 was het de beurt aan Pasalic, die de bal in de linkerbovenhoek knalde. Voor AC Milan is het de eerste trofee in 5 jaar.