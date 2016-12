AC Milan moet vlucht naar Qatar voor Italiaanse Supercup uitstellen

AC Milan en Juventus nemen het tegen elkaar op in Qatar. AC Milan en Juventus nemen het tegen elkaar op in Qatar.

De Italiaanse Supercup tussen Juventus en AC Milan wordt vrijdag gespeeld. Niet in Italië, wel in Qatar. Maar door technische problemen met het vliegtuig kan AC Milan pas morgen afreizen. "Dit is een groot nadeel voor ons", zegt vice-voorzitter Adriano Galliani. "Juventus kan al trainen in de warmte."