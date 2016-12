"Mertens heeft zich opgewerkt tot een voetballer waar een heel stadion gek van is"

Bij Mertens speelt dat mee, want hij blijkt nu plots ook een doelpuntenmachine te zijn, met die kanttekening dat je beter in 7 matchen telkens 1 keer scoort dan 7 goals in 2 wedstrijden.

Maar hij heeft zich opgewerkt tot een voetballer waar een heel stadion gek van is en dat is terecht. Die goals doen dromen en zijn speelstijl is zo goed. Hij zoekt altijd de ruimte.

Zijn coach heeft hem ook veel bijgeleerd. Sarri is een moeilijke en norse vent, maar het tekent Mertens dat hij daar op zijn 29e mee omkan. Sarri zet hem vaak op de bank, maar Mertens slaagt erin om die gesloten mens te laten openbloeien.