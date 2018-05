Ondervoorzitter Monaco: "Promotie Cercle was mooiste moment"

Cercle Brugge is sinds vorig seizoen een satellietclub van AS Monaco. Dankzij de financiële en sportieve steun van Monaco kon Cercle de promotie naar de Jupiler Pro League afdwingen na een spannend barrageduel met Beerschot Wilrijk.

"Je kunt het belang van die promotie niet onderschatten", zegt Vasiljev daarover in de Franse sportkrant L'Equipe. "Het is een van de belangrijkste verwezenlijkingen afgelopen seizoen, ook al is het niet op die manier gewaardeerd door de pers en onze supporters."

"De beslissende wedstrijd voor de promotie was het mooiste en meest emotionele moment van het seizoen." Cercle promoveerde dankzij een strafschop in de slotfase.