Thomas Tuchel: "Neymar is een artiest. Daar bouw ik mijn ploeg rond"

Neymar viel op 25 februari uit met een blessure in de match tegen Marseille. Het verdict was hard: een barstje in zijn rechtermiddenvoetsbeentje, gevolgd door een operatie en een lange revalidatie.

Neymar heeft sindsdien geen enkele wedstrijd meer gespeeld, maar behoort toch tot de 23-koppige selectie van Brazilië voor het WK in Rusland.