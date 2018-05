"In de schaduw, maar toch aanwezig": subtiel prikje van Meunier?

Thomas Meunier (26) postte een foto van de medewerkers van PSG. "Ze staan in de schaduw, maar zijn zeer aanwezig", schreef de Rode Duivel, die het over "een fantastisch jaar" had.

Voor Meunier werd het zelf een minder goed seizoen bij PSG. In zijn tweede jaar bij de Franse topclub zat Meunier als doublure van Dani Alves meer op de bank dan hem lief was.

Meunier kreeg het bovendien aan de stok met de harde kern van PSG, nadat hij een tweet van Marseille geliket had. Uiteindelijk werden de plooien gladgestreken.