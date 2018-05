Ronaldo lauwert Neymar als Speler van het Jaar in Frankrijk

PSG kaapte vorige zomer Neymar met 222 miljoen euro weg bij Barcelona in een veelbesproken transfer. De Braziliaanse aanvaller speelde maar 20 competitiewedstrijden, maar was daarin goed voor 19 goals en 13 assists.

Sinds 25 februari kwam Neymar niet meer in actie, de dag dat hij tegen Marseille een middenvoetsbeentje brak. Hij onderging een operatie in Brazilië en stoomt zich nu stilaan klaar voor het WK in Rusland.

De 26-jarige vedette, die de trofee kreeg van zijn illustere landgenoot Ronaldo, betrok zijn teammaats in zijn hulde: "Ik wil ze allemaal bedanken. Zonder hen kon ik deze trofee niet winnen. Ik ben trots en heel blij met ons seizoen."