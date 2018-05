PSG-voorzitter Al-Khelaifi: "Neymar blijft 2.000 procent zeker"

PSG vierde gisteren zijn succesrijke seizoen, al was de 0-2-nederlaag tegen Rennes niet ingecalculeerd. Het feestje voor de 4 trofeeën ging toch door. Neymar vierde stevig mee.

De Braziliaanse vedette kwam vorige zomer voor 222 miljoen euro over van Barcelona, maar wordt na de tegenvaller in Europa door de geruchtenmolen alweer in Spanje gezien... bij Real Madrid.

Al-Khelaifi weerlegde de geruchten ferm bij een journalist van AFP: "Die gaan rond in de Spaanse media die tegen de Franse clubs zijn. Ik ben er 2.000 procent zeker van dat Neymar zal blijven."

"De Spaanse media praten er al sinds oktober over. Ik antwoord niet op geruchten, daar heb ik de tijd niet voor. Maar ik ben er zeker van dat hij een speler van PSG zal zijn."

Waarom zegt Neymar het zelf niet duidelijk, wou de AFP-persman nog weten: "Hij heeft dat al gezegd. Hij gaat dat niet iedere keer opnieuw doen. Antwoorden op alle geruchten in de media zou niet professioneel zijn."