Meunier en Ultra's PSG klasseren tifo-incident: "Hand in hand vooruit"

Meunier is een man met een mening. Hij vond een tifo die de Marseille-supporters in Europa toonden zo mooi dat hij er een "like" voor overhad. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Een pak diehards, onder meer het Collectif Ultras Paris, verweten de Belg verraad en eisten excuses.

Onze landgenoot ging daar niet meteen op in. Hij beargumenteerde dat ook: "Ik ben een buitenlander, een voetbalfan en een speler van PSG: weet dat ik me voor 1.000 procent geef voor jullie. Dat ik houd van wat er elders in Frankrijk gebeurt, betekent in geen enkel geval dat mijn respect en zin om me te geven voor deze clubkleuren in vraag gesteld moet worden."