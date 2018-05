Neymar presenteert PSG-shirt 2018-2019, dus hij blijft in Parijs?

PSG betaalde vorige zomer 222 miljoen euro voor Neymar aan Barcelona, waardoor de Braziliaanse aanvaller de duurste voetballer ter wereld werd.

Mét Neymar wilden de Qatarese eigenaars van PSG de Champions League winnen, maar een voetbreukje gooide roet in het eten. PSG ging er al uit in de 1/8e finales, de titel en de lokale bekers zijn maar een logische en magere troost.

Velen vinden de Franse competitie beneden de waardigheid van Neymar. De laatste dagen galmt het gerucht dat Real Madrid de linksbuiten weer naar Spanje wil halen.

Of de tweet van Neymar, die tot 2022 vastligt in de Franse hoofstad, alle speculaties kan stoppen is de vraag. Hij schrijft er - in het Engels en het Portugees - alvast bij dat hij trots is om het nieuwe shirt te dragen en trots is om de fans te blijven plezieren.