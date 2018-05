Nîmes promoveert na 25 jaar weer naar de Ligue 1

Nîmes mag komend seizoen voor het eerst sinds 1993 weer in de Ligue 1 uitkomen. De ploeg verzekerde zich van promotie door op de 37e speeldag in eigen huis Ajaccio te kloppen. Het werd een overtuigende zege: 4-0.

Nîmes is nu mathematisch zeker van plaats twee. Stade Reims, de leider in Ligue 2, is al langer zeker van promotie naar de hoogste afdeling. De wedstrijd tussen Nîmes en Stade Reims op de laatste speeldag wordt dus een galamatch.