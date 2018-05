Tackelende scheids is "ref van het jaar" in Frankrijk

De Franse scheidsrechter Tony Chapron haalde midden januari het wereldnieuws toen hij natrapte in de match Nantes-PSG en vervolgens het slachtoffer doodleuk uitsloot. De 46-jarige Chapron mocht dit seizoen niet meer in actie komen en kondigde zijn pensioen aan.

Zijn collega's die in de Ligue 1 en Ligue 2 fluiten, hebben hem nu in de bloemetjes gezet. Op 13 mei zou Chapron zijn trofee van beste ref in ontvangst mogen nemen, maar die prijsuitreiking dreigt in het water te vallen. De scheidsrechtersbond zou niet kunnen lachen met het stemgedrag van de Franse arbiters en wil de award annuleren.