Meunier kruipt in zijn pen na lawine aan verwijten van PSG-fans

Thomas Meunier werd de voorbije dagen op de korrel genomen door een horde PSG-fans nadat hij een Twitter-foto van aartsvijand Marseille geliket had. De Rode Duivel reageerde ook al op Twitter met een lang bericht.

Meunier schreef hoe hij bepaalde waarden "elk weekend op het veld probeert te tonen". "Het gebrek aan respect in de reacties tegenover mij, bewijzen duidelijk hoe er een grens is bij de samenhorigheid van de fans van een club waar er de voorbije jaren in sneltempo veel veranderd is."

"Ik ben een buitenlander, een voetbalfan en een speler van PSG: weet dat ik me voor 1.000 procent geef voor jullie. Dat ik houd van wat er elders in Frankrijk gebeurt, betekent in geen enkel geval dat mijn respect en zin om me te geven voor deze clubkleuren in vraag gesteld moet worden."