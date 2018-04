Unai Emery verlaat PSG op het einde van het seizoen

Emery kwam in juni 2016 als succescoach van Sevilla als opvolger van Laurent Blanc in de lichtstad aan. Waar Emery volgend seizoen actief is, is nog niet bekend. De nieuwe coach van PSG heeft ook nog geen naam, al klinkt in de wandelgangen luid de naam van Thomas Tuchel, ex-Dortmund.

De Spanjaard vertrekt niet met slaande deuren: "Ik wil gerust mijn opvolger helpen en hem mijn mening geven. Ik sta open voor alle hulp indien nodig."

Emery blijft geloven in het "solide project" bij PSG en gaf ook mee dat Neymar wil blijven om de club nog te helpen groeien." Emery maakt dit seizoen nog kans om na de titel en de Ligabeker ook nog de Franse beker te winnen.