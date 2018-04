Frankrijk rouwt om ex-speler en -bondscoach Henri Michel (70)

Michel kwam als sierlijke middenvelder 58 keer uit voor Frankrijk, goed voor 4 goals. In clubverband speelde hij liefst 16 jaar voor Nantes, waar hij in 640 wedstrijden 95 goals maakte. Hij vierde 3 keer de Franse titel en 1 beker.

Voor "Les Bleus" nam hij als speler deel aan het WK 1978 in Argentinië, als coach leidde hij het Frankrijk van Platini op het WK 1986 in Mexico. Frankrijk ging er in de halve finale uit tegen West-Duitsland, België verloor van de latere kampioen Argentinië. In de match om het brons was Frankrijk met 4-2 te sterk.