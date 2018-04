Stade Reims keert na 2 jaar afwezigheid terug naar hoogste klasse

Stade Reims is een grootheid in de geschiedenis van het Franse voetbal. De voormalige club van voetballegendes Raymond Kopa en Just Fointaine kroonde zich 6 keer tot Frans kampioen (1949, 1953, 1955, 1958, 1960 en 1962).

Daarnaast won Reims ook 2 keer de Franse Beker (1950 en 1958) en speelde het 2 keer de finale van de Europacup I (de voorloper van de Champions League). Reims verloor toen in 1956 en 1959 telkens tegen Real Madrid.

Volgend seizoen zal Reims dus opnieuw te bewonderen zijn in de Ligue 1. Het klopte vanavond Ajaccio, waardoor het zeker is van de titel in de 2e klasse. Vier speeldagen voor het einde volgt eerste achtervolger Nîmes op 13 punten.