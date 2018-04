Neymar moet voor WK niet meer in PSG-shirt verwacht worden

Neymar verwacht dat hij na 17 mei aan de WK-voorbereiding met de Braziliaanse selectie mag beginnen: "Ik doe zoveel mogelijk oefeningen, laat me dagelijks behandelen en wanneer ik weer mag trainen zal ik tot het uiterste gaan. Ik wacht al 4 jaar op het WK in Rusland. Het is een droom die ik niet wil missen. Ik ga er wel vanuit dat er tijd genoeg zal zijn om me klaar te stomen."