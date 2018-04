Pelé: "Neymar zal in vorm zijn op het WK in Rusland"

Brazilië met of zonder Neymar, het is een groot verschil. Heel Brazilië bidt dat de aanvaller van PSG fit zal raken. Pelé is er vrij gerust op: "Hij is een heel belangrijke speler voor Brazilië, daar bestaat geen twijfel over. We weten niet precies wat er zal gebeuren, maar ik denk dat hij in vorm zal zijn voor het WK. Zijn blessure is immers niet zo erg."

"Ik heb nog niet de kans gehad om er met hem over te spreken maar ik wens hem dezelfde kansen toe die ik gehad heb op de Wereldbeker."