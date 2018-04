Monaco betaalt fans terug na 7-1 bij PSG: "Alleen zij waren op niveau"

De kloof met eerste achtervolger Monaco is onoverbrugbaar geworden op 5 speeldagen van het einde.

De uittredende kampioen likt zijn wonden: "Dit was een zeer slechte match, bijna een nachtmerrie", fulmineerde coach Leonardo Jardim. "We verloren alle duels. We moeten snel de volgende match voorbereiden. In mijn hoofd blijft dit hangen: het is mijn zwaarste nederlaag als coach. Iedereen - spelers en staf - moet alles doen om een hoger niveau te bereiken."

Vicevoorzitter Vadim Vasiljev had enkel lof voor de fans. "Alleen zij waren op niveau. Ik wil hen dan ook bedanken. Het is nu aan ons om de tweede plaats te pakken. Ik wil dit scenario niet opnieuw meemaken. Ik verwacht zaterdag tegen Guingamp een reactie van de spelers."

Het bestuur besliste gisteravond al om de meegereisde fans tegemoet te komen en te vergoeden.