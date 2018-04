Chinese Shenzhen is nieuwe bestemming voor Franse Supercup

De Trophée des Champions, de wedstrijd tussen de Franse bekerwinnaar en kampioen, werd sinds 2009 steevast in het buitenland afgewerkt.

Die traditie wordt minstens met nog 2 seizoenen verlengd. De Franse profliga (LFP) maakte vandaag bekend dat Shenzhen de opvolger wordt van het Marokkaanse Tanger, dat in 2017 gaststad was. Toen keken PSG en Monaco, mét Meunier en Tielemans aan de aftrap, elkaar in de ogen.

De 8 edities daarvoor vonden plaats in het Canadese Montréal (2009 en 2015), het Tunesische Radès (2010), het Marokkaanse Tanger (2011 en 2017), het Amerikaanse New York (2012), het Gabonese Libreville (2013), het Chinese Peking (2014) en het Oostenrijkse Klagenfurt (2016).