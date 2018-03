Herstel Neymar verloopt vlot: "Verwachten hem binnen 2 tot 3 weken terug"

PSG-aanvaller Neymar liep eind februari een verstuiking van zijn rechterenkel en een barstje in een middenvoetsbeentje op. Het verdict was hard: een operatie was onvermijdelijk. De Braziliaan ging begin maart onder het mes in zijn thuisland.

"6 weken tot 3 maanden herstel", werd geschat. Aan de vooravond van de finale van de Coupe de la Ligue, een van de bekertoernooien in Frankrijk, kwam PSG-coach Unai Emery met een update.

"Het gaat goed met Neymar. Ik verwacht hem hier binnen twee tot drie weken terug", zei de Spaanse coach. De finale van de Coupe de la Ligue tegen Monaco komt dus te vroeg voor de Braziliaan, de finale van de Coupe de France op 8 mei kan hij wel nog halen.