VIDEO: Auxerre-ploegmaats gaan met elkaar op de vuist

Het kalf was al verdronken in de match tegen Quevilly en dus liepen de frustraties bij de spelers van Auxerre hoog op. Een opmerking van Mickael Barreto schoot bij Pierre-Yves Polomat in het verkeerde keelgat en die trakteerde zijn ploegmaat op een kopstoot. Barreto liet zich niet onbetuigd en begon meteen met zijn vuisten te wapperen. Scheidsrechter Mokhtari stuurde de 2 kemphanen zonder pardon van het veld.