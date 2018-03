Neymar Senior: "Mijn zoon heeft een toekomst bij PSG"

Neymar herstelt in zijn vaderland van de operatie die nodig was nadat hij op 25 februari was uitgevallen tegen Marseille. De Braziliaan kreeg er vandaag een bezoekje van Nasser Al-Khelaïfi, de eigenaar van PSG.

Al-Khelaïfi sprak samen met vader Neymar met de pers. "Mijn zoon heeft nog een toekomst bij PSG", verkondigde Neymar Senior. Na de uitschakeling van PSG in de Champions League denken vooral Spaanse media aan een nieuwe transfersoap.

"Neymar is gelukkig. Hij is zeer gemotiveerd om zo snel mogelijk terug te keren", vulde Al-Khelaïfi aan. "We hopen dat hij dit seizoen nog kan meespelen in de beker en de competitie."