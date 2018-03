Meunier: "Ben dit seizoen bij PSG niet altijd beloond voor mijn prestaties"

Meunier houdt zijn ploegmaats voor om zich te concentreren op de nationale trofeeën: "We hoopten op veel meer in de Champions League, maar het was wel tegen Real, hè. We schoten onszelf in de voet door daar te verliezen, hoewel we alles in handen hadden. We hebben onze fouten duur betaald."

"We moeten dit achter ons laten en niet vergeten dat er nog 3 prijzen te winnen zijn." Naast de Supercup in juli tegen Monaco wil Meunier ook de titel, de Franse beker en de Ligabeker vieren.