Marquinhos na Europese uitschakeling: "Neymar, blijf bij PSG"

Neymar trok vorige zomer voor een recordbedrag van Barcelona naar PSG, maar de Braziliaanse superster wordt intussen hier en daar gelinkt aan Real Madrid. Na de uitschakeling van PSG in de Champions League deed verdediger Marquinhos daarom een oproep naar zijn land- en ploeggenoot, die de wedstrijd vanuit de ziekenboeg volgde.

"Ik vraag Neymar om te blijven", zegt hij. "Het is tijd om automatismen te kweken, om te groeien als team in dit soort wedstrijden. Neymar is een belangrijke speler voor ons en hij moet vertrouwen hebben in ons project, onze spelers en staf."

"We hebben tijd nodig om deze ontgoocheling te verwerken, maar net als vorig jaar moeten we ons herpakken."

PSG-aanvoerder Thiago Silva is er alvast van overtuigd dat Neymar gewoon in Parijs blijft. "Ik denk dat hij blijft. Hij heeft gepraat, zijn vader heeft gepraat. We zullen zien wat er gebeurt."

Voorzitter Nasser Al-Khelaifi herhaalt dan weer dat hij gelooft in zijn spelers. "We willen dit project voorzetten, met Neymar en Mbappé, want dat is de toekomst van onze club."