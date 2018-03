Joos: "Net als PSG Neymar écht nodig heeft. Alsof goden ermee gemoeid zijn"

Sportief heeft Neymar de verwachtingen ingelost, vindt Filip Joos. "Wat hij tot nu toe op het veld gedaan heeft, is zeker top. Naast het veld is dat minder het geval", klinkt het.

"Die Braziliaanse clan bij PSG is een probleem voor coach Unai Emery. De allerbeste voetballer van zijn selectie is iemand die privileges verwacht voor hem en zijn vrienden en Emery is niet bij machte gebleken om Neymar naar zijn hand te zetten. De vraag is welke coach dat wel zou kunnen in Parijs, waar Neymar god de vader is."

"Er was ook nog die clash met Cavani en het publiek over een penalty. Ik vond die liefdesbetuiging aan Cavani wel oprecht van de PSG-fans. Alles aan Cavani is bloed, zweet en tranen en dat is bij Neymar niet. Blijkbaar kiezen de Parijzenaars dan toch voor bloed, zweet en tranen."

"Daar liggen de dingen waarom het geen triomftocht geworden is. Maar je kunt Neymar niet inperken, anders ben je hem kwijt. Dat is een groot probleem."