Neymar wordt zaterdag geopereerd en zal 3 maanden out zijn

Neymar liep afgelopen weekend tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (3-0) een verstuiking van zijn rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op.

Eerst zei zijn coach nog dat hij misschien de Champions League-kraker tegen Real Madrid van volgende week zou halen, maar dat verhaaltje verdween als snel naar het rijk der fabelen toen de ernst van de blessure aan het licht kwam.

Neymar is vandaag aangekomen in zijn vaderland. Zaterdag gaat hij onder het mes in het Mater Dei-ziekenhuis in Belo Horizonte. De dokter van de Braziliaanse ploeg, Rodrigo Lasmar, zal de operatie uitvoeren.

De inactiviteit van Neymar wordt op een kleine 3 maanden geschat. Dat betekent dat zijn seizoen bij PSG er in principe opzit en dat zijn revalidatie een race tegen de klok wordt om het WK in Rusland te halen. De Wereldbeker gaat van start op 14 juni.