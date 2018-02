Vader Neymar: "PSG weet dat ze komende matchen niet op Neymar moeten rekenen"

PSG hield de afgelopen dagen de hoop nog wat levend over een snel herstel van Neymar na de blessure die hij afgelopen zondag opliep tegen Marseille. "We moeten geduld hebben. Er is een kleine kans dat Neymar beschikbaar is tegen Real", zei trainer Unai Emery dinsdag.

Maar volgens zijn vader is dat onzin. "Bij Paris Saint-Germain weten ze al dat ze in de komende wedstrijden niet op Neymar hoeven te rekenen, gedurende zes tot acht weken. Ongeacht of hij geopereerd moet worden of niet" vertelde Neymar senior op ESPN Brazilië.

Vandaag, woensdag, vindt in Parijs overleg plaats tussen de medische staf van PSG en de arts van het Braziliaanse elftal. "Zij zullen de beslissing nemen. Het belangrijkste is dat Neymar zo goed mogelijk herstelt."

"Er wordt een heel verkeerde indruk gewekt. Mensen beginnen dingen te zeggen over zaken waar ze geen verstand van hebben. We wilden niet in deze situatie zitten, maar we moeten Neymar zo snel mogelijk terug op zijn best krijgen."