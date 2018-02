PSG-coach ontkent geruchten: "Neymar niet onder mes, kansje dat hij Real haalt"

Real komt op 6 maart naar Parijs met een 3-1 uit de heenmatch op zak. Real komt op 6 maart naar Parijs met een 3-1 uit de heenmatch op zak.

De PSG-fans zitten met de handen in het haar. Neymar sloeg eergisteren zijn enkel om en brak een middenvoetsbeentje, de terugmatch in de Champions League tegen Real Madrid wordt een race tegen de klok. Coach Unai Emery geeft ze hoop: "Er is een kleine kans dat hij klaar raakt."