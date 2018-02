Tielemans: "Ik heb op alle vlakken progressie gemaakt"

Monaco staat momenteel tweede in de Ligue 1 op ruim 12 punten van PSG. Geen play-offs en halvering van punten in Frankrijk, dus de titel mag de ploeg van Youri Tielemans wellicht vergeten. Ook voor de tweede plaats wordt het nog knokken: Marseille hijgt in de nek op amper één punt, Lyon is vierde op 5 punten.

In dat opzicht was de 3-2-overwinning tegen Lyon twee weken geleden een enorme opsteker voor Monaco. Tielemans & co haalden er een 0-2-achterstand op. "Om zo terug te komen en uiteindelijk nog te winnen tegen een zeer sterke tegenstander én rechtstreekse concurrent voor de tweede plaats, dat heeft ons goed gedaan", zei Tielemans op de persconferentie in de aanloop naar het competitieduel van vrijdag tegen Dijon.



"Het heeft ons vertrouwen gegeven, dat was ook te zien in onze wedstrijd tegen Angers (Monaco won met 0-4, Tielemans gaf een assist, red.). We moeten nu zo blijven voortdoen. We willen bepaalde doelen bereiken en daarvoor moeten we alle matchen winnen. We moeten er alles aan doen om die tweede plaats binnen te halen."