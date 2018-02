Arsenal mist Lacazette 6 tot 8 weken na knieoperatie

Alexandre Lacazette dacht bij zijn overgang van Lyon naar Arsenal een stap hogerop te zetten, maar het stevige prijskaartje is voorlopig te zwaar om te dragen voor de Fransman.

Na een hoopvol debuut (8 goals in 15 matchen) kwam Lacazette nog maar 1 keer tot scoren in zijn laatste 13 duels. Met de komst van Pierre-Emerick Aubameyang naar Arsenal is Lacazette niet alleen zijn record van duurste transfer uit de clubgeschiedenis kwijt, hij verloor ook zijn plek aan de man uit Gabon.

Tot overmaat van ramp zal Lacazette de komende weken niet kunnen knokken voor zijn plaatsje. Hij heeft zijn linkerknie laten opkuisen en zal "6 tot 8 weken" uit roulatie zijn.